انهيار حائط كنيسة وسط مصر يقتل 3 أشخاص ويصيب آخرين

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، جراء انهيار صورة في كنيسة أثرية وسط مصر.

بحسب وسائل إعلام مصرية، قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، بولس حليم، إن الحائط الغربي بالكنيسة الأثرية لدير بمحافظة المنيا (وسط) انهار، صباح اليوم، موقعاً ضحايا.

وأشار حليم في تصريحاته، أيضاً، إلى أنه تجري “الآن أعمال الفحص، والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث”.

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والمتوفون، بحسب المصادر ذاتها، هم طفل، ووالده، وجدته، والمصابون من أسرة واحدة إثر الواقعة، التي حدثت أثناء قيامهم بأداء صلاة القداس، اليوم.

ويرجع تاريخ الكنيسة الأثرية إلى العصر السادس الميلادي، وهي مبنية بالطوب اللبن، وتبلغ مساحتها 260 متراً.

إلى ذلك، لم يصدر حتى الساعة أي تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن هذا الحادث.