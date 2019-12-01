نشرة خاصة.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من المدن

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن المغرب سيعرف خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية، إضافة إلى تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، أن التساقطات المطرية ستهم عمالات وأقاليم القنيطرة، وسلا، إضافة إلى الرباط، والصخيرات، تمارة، بنسليمان والمحمدية، وذلك منذ الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.

وأما مناطق الفحص أنجرة، والمضيق، والفنيدق، فضلا عن تطوان، ووجدة -أنجاد ، سيشهدون تساقطات مطرية من الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا إلى الثلاثاء على الساعة الواحدة صباحا.

وأضافت المديرية أن التساقطات المطرية ستهم أقاليم الحسيمة، والدريوش والناضور، من يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا إلى الأربعاء على الساعة السادسة صباحا.