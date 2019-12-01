أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن المغرب سيعرف خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية، إضافة إلى تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي في عدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، أن التساقطات المطرية ستهم عمالات وأقاليم القنيطرة، وسلا، إضافة إلى الرباط، والصخيرات، تمارة، بنسليمان والمحمدية، وذلك منذ الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.
وأما مناطق الفحص أنجرة، والمضيق، والفنيدق، فضلا عن تطوان، ووجدة -أنجاد ، سيشهدون تساقطات مطرية من الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا إلى الثلاثاء على الساعة الواحدة صباحا.
وأضافت المديرية أن التساقطات المطرية ستهم أقاليم الحسيمة، والدريوش والناضور، من يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا إلى الأربعاء على الساعة السادسة صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة خاصة.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.