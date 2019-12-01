وكيل الملك: “مول الكاسكيطة” أهان المغاربة ومؤسساتهم.. وضبط وبحوزته كمية من المخدرات

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أنه ضبطت كميات من المخدرات بحوزة “مول الكاسكيطة”. وقال وكيل الملك لدى ابتدائية السطات، زين العابدين الخليفي، في بلاغ له أصدره السوم الأحد، أنه إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي”يوتوب” بتاريخ 29 نونبر 2019 باحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم و تمس بمؤسساتهم الدستورية. تم ايقاف المعني بالامر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وأضاف البلاغ، أنه قد تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه، وسيتم تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم.

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