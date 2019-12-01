في ظروف متباينة.. بركان والحسنية يدشنان اليوم رحلة مجموعات كأس “الكاف” ويطمحان للانتصار

بعد النتائج الغير موفقة التي بصم عليها ممثلا الكرة المغربية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، الرجاء والوداد البيضاويين، في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، يوم أمس السبت، يسعى سفيرا الكرة المغربية في كأس “الكاف”، نهضة بركان وحسنية أكادير، إلى الظهور بوجه مغاير في أولى مبارياتهما بمجموعات ثاني أبرز المنافسات في القارة السمراء.

وعلى الساعة الخامسة عصرا، سيدشن وصيف بطل النسخة الماضية من كأس “الكاف”، نهضة بركان، مبارياته في دور المجموعات، عندما يستقبل فريق إساي ادجوبي البنيني، في مباراة لن يتنازل فيها زملاء حمادة العشير على النقاط الثلاث.

الفريق البرتقالي، سيدخل هذه المباراة مكتمل الصفوف، ومدعما بعاملي الأرض والجمهور، وهدفه الأول هو تفادي أي مفاجآت من خصم بنيني لا يعرف عنه الكثير، ولا يملك مكانة كبيرة في خارطة الكرة الإفريقية، وبالتالي تحقيق 3 نقاط تمهد له الطريق نحو الدور الثاني.

وفي ظروف مختلفة، وبدرجة متفاوتة من الصعوبة، يستقبل فريق حسنية أكادير مساء اليوم، فريق إنتييمبا النيجيري، واحد من أقوى الأندية الإفريقية، التي دأبت على التواجد في عصبة الأبطال الإفريقية.

Advertisements

الحسنية، الذي يعيش أوضاع “غير مستقرة” بعد انفصاله عن المدرب الأرجنتيني غاموندي، إثر خسارة نهائي كأس العرش، وغضب الجماهير من إدارة النادي، يرغب في تخطي هذه الأمور بفوز سيكون ثمينا على فريق إفريقي وازن.

مهمة الحسنية، بقيادة محمد فاخر، لن تكون سهلة أمام فريق نيجيري متمرس، واعتاد على خلق المتاعب للخصوم بميدانهم، كما أنه يملك خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية.

وستنطلق المباراة الأولى على الساعة الخامسة عصرا، بينما ستنطلق المباراة الثانية على الساعة الثامنة.