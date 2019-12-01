الشغيلة التعليمية تودع سنة 2019 بالاحتجاج.. ووزارة التعليم تطلب ود النقابات

قبيل اندلاع موجة حديدة من إضرابات شغيلة التعليم، والتي من المرتقب أن تنطلق غدا الإثنين، بإضراب لأسبوع كامل يخوضه الأساتذة الحاملون للشهادات العليا، تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نحو تكثيف لقاءاتها بالنقابات التعليمية لامتصاص الغضب والتوصل لاتفاقات حول الملفات العالقة.

وفي ذات السياق، استدعى مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأمناء العامين للنقابات التعليمية، للقاء عقد نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت مصادر أن المسؤول في الوزارة، وعد القيادات النقابية بلقاءات مكثفة للحوار خلال الأيام المقبلة، منها لقاء في 5 من شهر دجنبر الحاري، ولقاء ثاني في 11 من شهر دحنبر وآخر في 17 من نفس الشهر.

وفي السياق ذاته، يستعد أساتذة من حاملي الشهادات العليا لخوض أسبوع من الإضراب عن العمل، الأسبوع القادم، مع تنظيم سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، للمطالبة بتغيير إطارهم، والاستجابة إلى مطالبهم.

وبعد إضراب حاملي الشهادات العليا، ينتظر أن يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، يومي 3 و4 من شهر دجنبر المقبل، إضرابا، مرفوقا بوقفات احتجاجية، ينتظر أن يعقبه إضراب لأطر التخطيط، والتوجيه التربوي في وزارة التعليم، يومي 11 و12 دجنبر المقبل، ثم إضراب ليوم ثالث للفئة ذاتها، في 7 من شهر يناير المقبل.