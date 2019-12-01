الطيرة: العثور على جثة مجهولة داخل المقبرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد شهود عيان أنه تم العثور على جثة مجهولة داخل المقبرة في مدينة الطيرة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأضافوا أن الشرطة استدعيت إلى المكان وباشرت بالتحقيق في ملابسات العثور على الجثة.

وصرح مدير مركز الرحمة في الطيرة، د. أحمد عراقي، "الجثة ميتة منذ أمس، ولم تُكشَف أسباب الوفاة حتى الآن".

وتبين من التحقيقات الأولية بأنّ خلفية الوفاة ليست جنائية، والجثة تعود للشاب نور شوكت عقفة بشارة في الثلاثينيات من العمر، من مدينة الطيرة.