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شكرا لقرائتكم خبر عن مسام ينتزع 1.611 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الماضي والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,611 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019م زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية.
واوضح المركز في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) بان الألغام التي أنتزعها، منها 12 لغما مضادة للأفراد، و 492 لغماً مضادة للدبابات و 1,092 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة.
وأشار إلى إن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107,006 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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