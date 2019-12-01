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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اغتيال مسؤول أمني في عدن والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
إغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسؤول أمني في بارز في جهاز الأمن العام بالعاصمة عدن .
وقالت مصادر أمنية، أن مسلحين مجهولين إغتالوا مدير البحث الجنائي بشرطة المنصورة العقيد صلاح الحجيلي .. مشيرة إلى أن المسلحين أطلقوا النار على الحجيلي بالقرب من منزله في حي العيادات بالمنصورة حيث لاذ المنفذون بالفرار على متن دراجه نارية.
وتأتي حادثة إستهداف المسؤول الأمني بعد غياب طويل لعمليات الإغتيال التي كانت تستهدف القيادات العسكرية والأمنية خاصة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب .
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