اخبار العالم

الزُبيدي يطلع على أنشطة وأعمال مكتب الإتنقالي في نيويورك

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يطلع على أنشطة وأعمال مكتب الإتنقالي في نيويورك والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

إطلع رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء السبت، من مدير مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس في ولاية نيويورك الأمريكية، الخضر السليماني، على أنشطة وأعمال مكتب الانتقالي بنيويورك، وماتم إنجازه خلال الفترة المنصرمة.

 

كما قدم السليماني للقائد الزبيدي عدداً من المقترحات العملية لتوسيع عمل مكتب الشؤون الخارجية في مدينة نيويورك وتفعيل برامجه وخططه.

Advertisements

 

وأشاد القائد عيدروس الزُبيدي، بالجهود التي تبذلها مكاتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في مختلف الدول وتحديداً الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيهم الدؤوب لإبراز قضية شعب الجنوب العادلة أمام المنظمات الدولية ودوائر صنع القرار الدولي.

 

وحثّ القائد على أهمية بذل المزيد من الجهود لمواكبة المكاسب السياسية التي حققها المجلس الانتقالي للقضية الجنوبية عقب توقيع اتفاق الرياض على طريق تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية على كامل ترابها الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزُبيدي يطلع على أنشطة وأعمال مكتب الإتنقالي في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا