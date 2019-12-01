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شكرا لقرائتكم خبر عن سيئون .. حلقة نقاش تتناول إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
تناولت حلقة نقاش لارباب الاعمال اليوم الأحد، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، انهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل والتي نظمتها مؤسسة امل للتنمية و مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و بدعم انترنوس .
و يشارك بالحلقة التي تأتي ضمن حملة 16 يوم 40 مشاركا ومشاركة يمثلون ارباب الاعمال والبنوك و الاكاديميين ، ويقدم فيها مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان بوادي وصحراء حضرموت عمر العامري ورئيس منظمة شاهد للحقوق و الحريات عبدالله بن شهاب ورقتي عمل حول مفهوم العنف في بيئة العمل وانواعه و اثاره على المرأة والاسرة والمجتمع .
وفي افتتاح الورشة عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،عن أهمية مثل هذه الأنشطة التي تساعد في التوعية المجتمعية للحد من قضايا العنف و خصوصا المرأة التي تعتبر الحلقة الأضعف داخل الاسرة ، مطالبا المشاركين بالورشة الى الخروج بتوصيات تتضمن اليات عمل تسهم في إيجاد معالجات تنهي قضايا العنف .
بدورها أوضحت كلمة المنضمين للورشة والقتها نادية الفخري ان الورشة تسعى للتوعية بأشكال العنف في بيئة العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية و الحد من قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ، مستعرضة أنشطة حملة ال16 يوم التي تنفذها مؤسستي بسمة وامل بهدف نشر الوعي الحقوقي والإنساني .
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