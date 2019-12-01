هيئة رئاسة الإنتقالي توجه دعوة هامة إلى الحكومة اليمنية

الأحد 1 ديسمبر 2019

وجهت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، دعوة هامة إلى الحكومة اليمنية تتمثل في العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي للتسريع بالعمل الجدي لمعالجة وتحسين الأوضاع الخدماتية وفي مقدمتها صرف المرتبات وتوفير الاحتياجات اللازمة من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء ومضخات المياه، مؤكدة التعاون الكامل من المجلس الانتقالي في هذا المجال وغيره من المجالات وفقا للاتفاق.



جاء ذلك خلال إجتماعها الدوري الذي عقد اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس، القائد، عيدروس قاسم الزُبيدي .

وفي الاجتماع أطلع الزُبيدي هيئة رئاسة المجلس على نتائج اللقاءات التي أجراها في كل من الرياض وأبوظبي مع عدد مسؤولي البلدين وكذا مع سفراء ومبعوثي عدد من الدول والمنظمات الدولية.

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كما وقف الاجتماع أمام نتائج اتفاق الرياض وجهود اللجان العسكرية والأمنية المشتركة تحت إشراف التحالف العربي لوضع إجراءاته التنفيذية.

وعبّرت الهيئة في اجتماعها عن شكرها وتقديرها لجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودورها الإشرافي المهم لضمان تنفيذه بحسب الخارطة الزمنية المحددة له.

وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، على هيئات وكادر المجلس تفعيل أدائها نحو تعزيز التلاحم الجنوبي، وتوحيد جهودها لمكافحة الفساد، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لتصويب عمل مؤسسات الدولة، وتوجيه عملها ومواردها لخدمة المواطن في المجالات كافة.

وعبّرت الهيئة عن تقديرها لجهود الرئيس عيدروس الزُبيدي، لتعزيز علاقة المجلس مع الدول الأجنبية الفاعلة في السياسة الدولية، وللنتائج التي تمخضت عنها لقاءاته مع سفراء عدد من الدول الأوروبية التي تمت في كل من الرياض وأبوظبي، خلال الأسابيع الماضية.