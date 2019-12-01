اليمن.. علي محسن يمثل اليمن في قمة المناخ بأسبانيا

الأحد 1 ديسمبر 2019

يمثل نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم ، اليمن في مؤتمر الأطراف 25 (COP25) بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.



وقالت وكالة سبأ الرسمية أن علي محسن توجه إلى مملكة إسبانيا لترؤس وفد اليمن نيابة عن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية في مؤتمر الأطراف 25 (COP25) بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.

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‫ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية على هامش المؤتمر لقاءات مكثفة بالقادة والمسؤولين في الدول المشاركة لبحث العلاقات بين بلادنا والدول المختلفة وسبل تعزيزها وتطويرها، وإطلاعهم على جهود إحلال السلام والدور الأخوي للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وسيبحث الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في مجالات عدة وفي مقدمتها ملف التنمية وملف محاربة الارهاب.

وتبحث القمة التي يحضرها قادة وممثلون عن 200 دولة، المشاكل البيئية المختلفة.

يرافق نائب رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي.