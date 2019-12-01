الجعدي: الإرهاب ظاهرة تهدد القيم الانسانية والحضارية على امتداد العالم

الأحد 1 ديسمبر 2019

كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ الضالع الأسبق فضل الجعدي، كيف سعى حزب الاصلاح لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية.



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وقال في حواره الخاص لـ "اليمن العربي"، الإرهاب ظاهرة تهدد القيم الانسانية والحضارية على امتداد العالم كله وليس فقط في بلادنا ، ومن هذا المنطلق فإن حزب الاصلاح الإخواني اداة تدميرية لكل ماعداه ، ولقد سعى ولا يزال يسعى بكل السبل الى شيطنة الحزام الامني والنخب واستخدم المفخخات والعبوات الناسفة لاغتيال كثيرا من منتسبي الحزام الامني وقوات النخبة وتدمير كلما بناه التحالف العربي وخاصة دولة الامارات العربية ، لكنه فشل في النيل من صلابة وقوة احزمتنا الامنية والنخب.

وقال إن حزب الاصلاح لا يعيش الا على الازمات واشعال الحرائق والفتن والارهاب وحضور الدولة الحقيقية يشكل له خطرا كبيرا كونه يهدد وجوده .