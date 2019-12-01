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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل مطاردة الباعة المتجولين في صنعاء والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
واصلت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، اجراءات التضييق التعسفية بحق البّساطين والباعة المتجولين في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية أن دوريات مسلحة لمليشيات الحوثي عاودت منذ صباح اليوم السبت، ملاحقة البسّاطين والباعة المتجولين في عدة أسواق وشوارع بالعاصمة صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات استهدفت البسّاطين والباعة المتجولين في سوق الحصبة وشوارع الدائري وهايل.
وتابعت أن المليشيا قامت بإزالة بعض البسطات واحتجاز عدداً من الباعة المتجولين بذريعة إن تلك البسطات عشوائية.
وقال باعة جائلون في تصريحات إن الحملة تهدف لاختلاسهم جبايات جديدة، حيث أجبرت المليشيات المحتجزين منهم على دفع مبالغ مالية للمشرفين الحوثيين مقابل السماح لهم بمعاودة العمل.
هذا وتتواصل حملات الجبايات والاختلاس الحوثية التي تستهدف المحال التجارية والباعة المتجولين في العاصمة صنعاء بوتيرة عالية، الأمر الذي دفع تجار الى قارعة الإفلاس وهجرة رؤوس أموال خارج البلاد.
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