شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبدالمهدي والان نبدء بالتفاصيل
وصوت المجلس في الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم بحضور 241 نائبًا بالموافقة على طلب الاستقالة استنادًا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.
وأفاد رئيس المجلس محمد الحلبوسي: بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد خلفًا لعبد المهدي وفق المادة 76 من الدستور.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان قد أعلن يوم أمس السبت تقديم استقالته هو وحكومته إلى مجلس النواب.
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