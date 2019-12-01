شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» معلقاً على الهجوم الإرهابي: سنراجع سياستنا الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لمراجعة السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الارهابي الذي وقع أمس الأول الجمعة ، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات جونسون قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن غدا الاثنين.

وكان شاب 27 عاما، عرفته السلطات باسم عثمان خان، طعن شخصين حتى الموت بالقرب من جسر لندن أمس الأول الجمعة قبل أن تطلق الشرطة عليه النار فترديه قتيلا. وكان قد أدين في السابق بجرائم على صلة بالإرهاب.

وقالت بلومبرج إن الهجوم الارهابي عرقل الحملة الانتخابية المستمرة من أجل الانتخابات العامة المقررة في 12 كانون أول/ديسمبر الماضي، ويمكن أن تؤثر على النتائج النهائية للتصويت حيث أن الناخبين قد يصبوا تركيزهم على القضايا الأمنية بدلا من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.