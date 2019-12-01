المرور تقرر تقليص الدوام الرسمي في مواقع التسجيل والاجازات

قررت مديرية المرور العامة، الأحد، تقليص الدوام الرسمي في مواقع التسجيل والإجازات.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر أن يكون الدوام الرسمي في مواقع التسجيل والاجازات من الساعة الثامنة صباحًاً ولغاية الساعة الرابعة".
وأضافت أن "القرار جاء لعدم وجود زخم مروري في مواقع التسجيل والاجازات".
وأضافت أن "القرار جاء لعدم وجود زخم مروري في مواقع التسجيل والاجازات".
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