المرور تقرر تقليص الدوام الرسمي في مواقع التسجيل والاجازات

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر أن يكون الدوام الرسمي في مواقع التسجيل والاجازات من الساعة الثامنة صباحًاً ولغاية الساعة الرابعة".

وأضافت أن "القرار جاء لعدم وجود زخم مروري في مواقع التسجيل والاجازات".

