نائب عن ذي قار يعلن تقديم مطالب إلى الحلبوسي من بينها اعتبار المحافظة 'منكوبة'

أعلن النائب عن ذي قار عبد الأمير الدبي، الأحد، تقديم مجموعة طلبات إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من بينها اعتبار المحافظة "منكوبة" ودعوة رئيسي الجمهورية والبرلمان إلى زيارة المحافظة لتقديم "الشكر" إلى عشائر المحافظة وتقديم التعازي لذوي الشهداء.

وقال الدبي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، بحضور نواب من كتل سياسية مختلفة، وحضرته الخليج 365: "باسم شيوخ عشائر وقبائل محافظة ذي قار وكل الشرفاء فيها، قدمنا مجموعة طلبات إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمها تشكيل لجنة تحقيقية من اجل الوقوف على مجزرة يوم 28/11 وكافة تفاصيلها وتقديم المدانين الى القضاء، واعتبار محافظة ذي قار منطقة منكوبة وتتحمل الدولة كل ما يترتب على ذلك من استحقاقات".



وأوضح الدبي، أن من بين المطالب "قيام رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بزيارة محافظة ذي قار شخصياً لتقديم الشكر والتقدير إلى عشائر المحافظة وتقديم التعازي الى ذوي الشهداء، وتنفيذ مطالب المتظاهرين كافة وخلال مدة شهر واحد، وبضمان الرئاسات الثلاث، وتنفيذ مستحقات الشهداء خلال هذا الشهر وبمتابعة خاصة من قبل مجلس النواب".

