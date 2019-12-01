البنك المركزي يمنح مهلة جديدة للشركات المندمجة

أعلن البنك المركزي، الأحد، عن منحه مهلة جديدة للشركات المندمجة لاستكمال المتطلبات إضافة بالاندماج.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة للشركات المندمجة تحت الفئة (A,B) كافة والبالغة 3 أشهر لأستكمال متطلبات منح الرخصة لممارسة نشاطها كشركات صرافة، تقرر منحها مهلة إضافية أخرى".
وأوضح البنك في بيانه، أن "المهلة الإضافية ستكون لمدة 3 أشهر أخرى لاستكمال المتطلبات إضافة بالاندماج".
ودعا البنك المركزي العراقي، في تشرين الأول 2018، شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية إلى الاندماج لتكوين مؤسسة صيرفية واحدة مستندا بذلك الى قانون الشركات رقـم (21) لسنـة 1997 المعدل.
وأوضح البنك في بيانه، أن "المهلة الإضافية ستكون لمدة 3 أشهر أخرى لاستكمال المتطلبات إضافة بالاندماج".
ودعا البنك المركزي العراقي، في تشرين الأول 2018، شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية إلى الاندماج لتكوين مؤسسة صيرفية واحدة مستندا بذلك الى قانون الشركات رقـم (21) لسنـة 1997 المعدل.
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