بالفيديو.. لحظة قبول استقالة عبد المهدي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لحظة قبول مجلس النواب على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه. وبحسب ما ذكره رئيس البرلمان خلال الفيديو انه "لا يوجد اي اعتراض من قبل اي نائب على طلب الاستقالة".



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