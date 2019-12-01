وقع أكثر من 40 نائبا، اليوم الأحد، على قرار، رُفع إلى رئاسة البرلمان، يُلزم رئيس الجمهورية بمواصفات رئيس الوزراء الجديد. واشترط الموقعون على رئيس الجمهورية، أن "يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا ولم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ 2003، ويحظى بقبول المتظاهرين". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. تواقيع للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بشان مواصفات رئيس الوزراء المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.