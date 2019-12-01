عمليات بغداد تنفي وجود أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في العاصمة

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، وجود أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في العاصمة، داعية إلى التأكد من ذلك ميدانياً. وقال قائد العمليات، الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد أي احتكاك أو اشتباك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد". ودعا المحمداوي، وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى "التاكد بشكل ميداني".

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