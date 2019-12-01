رئيس البرلمان يوجه لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية فيها لحماية المتظاهرين". وعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة استثنائية حيث تضمن جدول اعمالها مناقشة الاحداث الاخيرة في ذي قار والنجف والمحافظات الاخرى.



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