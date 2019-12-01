اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، انه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد.
وقال الحلبوسي في كلمة له بالبرلمان بعد التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد".
واضاف الحلبوسي ان "ذلك يكون بحسب المادة ٧٦ من الدستور".
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة استثنائية عقدت اليوم الاحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استنادا الى احكام المادة 75 من الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي: سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.