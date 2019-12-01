صحيفتان تكشفان عن شبكة فساد لـ"نخبة أردوغان" بجامعات تركية

كشف تقريران لصحيفتين سويسرية وتركية عن شبكة فساد ومحسوبية كونها نظام رجب طيب أردوغان، طالت الجامعات التركية؛ حيث بات الولاء لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو المعيار الأول في الترقي داخل المجتمع.

وخلال 17 عاماً في السلطة، خلق حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان نخبة محافظة جديدة تسيء استغلال السلطة بلا خجل، وتغرق في المحسوبية والفساد ومظاهر الرفاهية في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، وفق تقرير لصحيفة "ارغاوير تسايتونغ" السويسرية الناطقة بالألمانية.

الصحيفة السويسرية قالت: "خلال هذه السنوات، كون الحزب نخبة محافظة جديدة حلت محل النخبة العلمانية التقليدية، وغرقت في مظاهر الرفاهية والمحسوبية وعدم الالتزام بالقانون".

ونقلت عن الخبير السياسي التركي، بكير أغديرير، قوله: "المحسوبية هي أسوأ أخطاء العدالة والتنمية ففي السابق، كان من الممكن أن يلتحق طفل فقير من الريف بكبرى جامعات البلاد، ويجد أفضل الوظائف بفضل الكفاءة".

إلا أن أغديرير أضاف: "الآن، يجب أن تحظى بموافقة ودعم العدالة والتنمية حتى تصبح مديرا لبنك على سبيل المثال".

وضربت صحيفة ارغاوير تسايتونغ مثالا بجامعة نجم الدين أربكان في قونيا وسط الأناضول، حيث منح مديرها وبرلمانيون سابقون عن الحزب الحاكم رجل أعمال منصبا رفيعا بالجامعة.

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وفي مقابل المنصب الجديد لرجل الأعمال، تولي نجل مدير جامعة نجم الدين أربكان موقعاً كبيراً في شركة مملوكة لرجل الأعمال.

ولم تذكر الصحيفة السويسرية أسماء المتورطين في هذه القضية، غير أن صحيفة "يني تشاغ" التركية قالت مؤخرا إن رئيس جامعة (نجم الدين أربكان) جيم زورلو عين أصدقاء له في مناصب مهمة بالجامعة، ما أثار جدلا واسعا بالمدينة.





كان النظام التركي قرر تعيين زورلو الذي شغل منصب نائب حزب العدالة والتنمية عن قونيا بين عامي 2011 و2015، رئيسا للجامعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو أيضا عضو بمجلس إدارة وقف "أئمة وخطباء تركيا".

ووفق الصحيفة ذاتها، قام زورلو بتعيين أصدقائه وأعضاء بمجلس إدارة "أئمة وخطباء"، في الجامعة، وهما محي الدين أوكوموشلار الذي أصبح نائباً لرئيس الجامعة، ومحمد تاسا الذي عين مديراً لكلية اللغات الأجنبية بالجامعة، وذلك في مايو/أيار 2019.

فيما عين زورلو أجاويد أوكسوز رئيس مجلس إدارة "أئمة وخطباء تركيا" ومدير إحدى الشركات الخاصة في قونيا، أمينا عاما للجامعة، في يوليو/تموز 2019.

الصحيفة أوضحت أنه وبعد تعيين أوكسوز في الجامعة بـ4 أيام، حصل ياسر زورلو نجل رئيس جامعة نجم الدين أربكان على منصب رفيع في مجلس إدارة الشركة التابعة لأوكسوز.

بدورها، قالت صحيفة ارغاوير تسايتونغ إنه رغم مظاهر الفساد والمحسوبية المستشرية في النخبة المحافظة بتركيا، لا يفعل نظام أردوغان شيئا لمواجهة هذه المظاهر، ووقف تلك الممارسات.