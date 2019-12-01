مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

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العين الإخباريةالأحد 2019/12/1 02:46 م بتوقيت أبوظبي
جانب من اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين بالعراق
قتل متظاهر، الأحد، برصاص قوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر بقضايا أحداث المظاهرات في محافظة ذي قار مذكرة اعتقال ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري على خلفية إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".
وكان شهود عيان قد قالوا، السبت، إن 16 شخصاً أصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة العراقية الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي بغداد.
وتعيش مدينة الناصرية العراقية حالة من الانفلات الأمني، وسط غياب القيادات الإدارية والأمنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونوهما وقائد الشرطة استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الأمنية بالمحافظة.
واندلعت أعمال العنف، بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.
ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
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