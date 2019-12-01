فرنسا تربط الدعم المالي للبنان بتشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

أفادت مصادر فرنسية بأن باريس ماضية في جهودها لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان، لكنها تحث على ملء الفراغ الحكومي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، عن المصادر القول إن "من شأن ذلك أن يؤمّن للبنان الدعم المالي الذي تم الالتزام به في مؤتمر "سيدر" العام الماضي"، الذي تمخضت عنه تعهدات مختلطة بين قروض وهبات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 11 مليار دولار. وذكرت الصحيفة أن مصادر سياسية تنظر بعين الشك لجهة حصول مؤتمر حول لبنان في غياب حكومة جديدة. وترى أنه كان يتعين التعامل مع هذه المسألة بشكل مختلف، بمعنى ربط حصول المؤتمر بنجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة. ونقلت الصحيفة عن المصادر الفرنسية تأكيدها أنه، بعكس ما أشار إليه السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الجمعة، عقب اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل، فإنه "لا تاريخ محدد بعد" لاجتماع المجموعة، وأن الوصول إلى تعيين التاريخ المرتقب رهن بالاتصالات التي تقوم بها فرنسا وأطراف أخرى. وكان فوشيه قد أعلن أن الاجتماع المذكور سيعقد في العاصمة الفرنسية قبل منتصف شهر ديسمبر(كانون أول).

