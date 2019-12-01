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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة أكثر من 26 شخصاً برصاص الميليشيات في النجف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
أفادت مصادر طبية في العراق، اليوم الأحد بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بالرصاص الحي من قبل ميليشيات مسلحة، في ساحة ثورة العشرين وسط مدينة النجف جنوب البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأصيب عدد من المحتجين وفي وقت سابق من السبت، نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم بكثافة من قبل ميليشيات حاولت تشتيت المتظاهرين، وذلك بالقرب من مرقد "محمد باقر الحكيم" في ساحة ثورة العشرين، بحسب ما أفاد موقع "بغداد بوست" الإخباري. وأعلن محافظ النجف، اليوم الأحد عطلة رسمية في عموم المحافظة، فيما عدا الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، حداداً على القتلى الذين سقطوا في المدينة. وأكد مصدر في الشرطة، إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري من قبل مجهولين أمام مديرية شرطة ذي قار جنوب البلاد، ووجهت شرطة النجف النداء للمتظاهرين بهدف ضبط النفس والرجوع إلى ساحة المظاهرات حقناً للدماء، وتعهدت في بيان لها بمحاسبة "كل من تورط بقتل المتظاهرين وجرحهم وتقديمه للعدالة". تجدر الإشارة إلى أن الكاتب في صحيفة "كيهان" الإيرانية حسين شريعتمداري" المؤيد والمتحدث باسم المرشد الإيراني، طالب ميليشيا الحشد الإرهابية بالاقتصاص من متظاهري العراق ومتظاهري النجف خاصة، نظراً لما قاموا به من إحراق القنصلية الإيرانية الأربعاء الماضي، الأمر الذي يثير الجدل وربما قد يؤكد على أن إيران المحرك الأساسي لفوضى عناصر في الميليشيات الإيرانية في العراق والتي تستهدف المتظاهرين.
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