إسرائيل تخطط لزيادة رقعة استهداف إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي في حكومة تسيير الأعمال نفتالي بينيت، أنه وجه القيادات في إسرائيل بتغيير سياساتها الاستراتيجية لإزالة النفوذ الإيراني من سوريا على ضوء توسيع سياسة مهاجمة المنشآت الإيرانية من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى خارج سوريا أيضاً. وذكر تقرير على القناة 11 الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي سيستهدف منشآت إيرانية، داخل سوريا وخارجها"، بحسب ما ذكر موقع "كول هازمان" العبري. وحذر بينيت من أنه إذا لم تقم إسرائيل و"بشكل لا لبس فيه" بهزيمة العمليات الإيرانية في سوريا، فـ"ستصبح الدولة الشمالية (سوريا) شبيهة بلبنان جديد يضم تنظيما آخر مثل حزب الله الإرهابي آخر على حدودنا". وقال بينيت: "الضربات الإسرائيلية لا تتعدى كونها ضربات جراحية لتصحيح الأمور، لكننا لن نكون قادرين على منع إيران من تأسيس قواعد لها تهدد جبهتنا الداخلية". وعلى ضوء الاحتجاجات التي شهدتها إيران، في الأسابيع الأخيرة وقطع شبكة الإنترنت عن البلاد لمحاولة النظام الحد من الاحتجاجات، دعا بينيت شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بالعمل معاً لتجاوز مثل هذه الأمور ومنع النظام من حجب العالم عن مشاهدة ما يحصل في إيران وإعادة شبكات التواصل رغماً عن إرادة النظام الإيراني.

