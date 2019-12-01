وزير إثيوبي في القاهرة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قادماً على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة لمصر يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة. ومن المقرر أن يصل وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في وقت لاحق اليوم للمشاركة في الاجتماع، الذي سيكون الثاني ضمن أربعة اجتماعات من المقرر عقدها على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير(كانون ثاني) المقبل، وذلك وفقاً لاتفاق كان تم التوصل إليه بعد اجتماع عُقد في واشنطن. يذكر أن الاجتماع الأول كان عقد في العاصمة الإثيوبية، في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، واستعرض عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة. ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر(كانون أول) على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل (كانون ثاني) ينايرالمقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه الذي سينعقد في واشنطن منتصف الشهر القادم.

