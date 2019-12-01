شكرا لقرائتكم خبر عن أول حكم إعدام بحق ضابط عراقي بتهمة قتل متظاهرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الكوت/العراق)
قضت محكمة عراقية اليوم (الأحد)، بإعدام ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت اليوم بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت.
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