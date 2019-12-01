الجيش: توقيف مواطن أثناء محاولته تهريب 39 شخصاً إلى الخارج

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من ​القوات​ البحرية في الجيش أوقفت مقابل شاطىء ​مدينة طرابلس​ المواطن بلال المبيض أثناء محاولته تهريب 39 شخصاً إلى الخارج على متن قاربه (5 لبنانيين و34 من الجنسية السورية). بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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