مقتل متظاهر بطلق ناري وإصابة 12 آخرين برصاص حي ومطاطي في بغداد

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن "مقتل متظاهر بطلق ناري وإصابة 12 آخرين برصاص حي ومطاطي أطلقته ​قوات الأمن​ على المتظاهرين عند جسر الأحرار في ​بغداد​".

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