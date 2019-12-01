البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي

أفادت معلومات صحافية عن قبول ​البرلمان العراقي​ إستقالة رئيس الحكومة ​عادل عبد المهدي​.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في العراق هشام السهيل قاد أفاد بأن "استقالة رئيس الوزراء لم تصل إلى البرلمان حتى الآن".

من جانبه، وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع للتوجه إلى محافظتي النجف وذي قار.