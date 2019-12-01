وزارة النفط العراقية تعلن عن إيرادات صادرات النفط للشهر الماضي

أعلنت وزارة ​النفط​ ​العراق​ية عن أن "إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في تشرين الثاني"، مشيرة الى أن "صادرات النفط من موانئ ​الجنوب​ بلغت 3.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في تشرين الثاني في حين بلغ إجمالي صادرات الخام من ​كركوك​ عبر مرفأ جيهان التركي 79 ألف برميل يوميا".

وأوضحت الوزارة أن "متوسط سعر الخام في الشهر ذاته بلغ 59.8 ​دولار​ للبرميل".

وفي وقت سابق أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن ال​احتجاجات​ التي تشهدها البلاد في ​بغداد​ ومحافظات الوسط والجنوب وخاصة في ​البصرة​ (الغنية بالنفط)، جنوبي البلاد، لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير من الحقول النفطية.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية و​محاربة الفساد​ وإقالة ​الحكومة​ وحل البرلمان، وإجراء ​انتخابات​ مبكرة، وقد شهدت هذه ​الاحتجاجات​ مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

