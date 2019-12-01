جونسون يعتزم جعل عقوبة الجرائم الإرهابية السجن لمدة لا تقلّ عن 14 عاماً

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ عزمه جعل عقوبة الجرائم ​الإرهاب​ية السجن لمدة لا تقلّ عن 14 عاماً، مشددا على أنه "في ما يخصّ كل الجرائم الإرهابية والمتطرفة، يجب تنفيذ فعلياً العقوبة التي يفرضها القاضي: على هؤلاء المجرمين أن ينفذوا كل يوم من عقوبتهم من دون استثناء".

وقال "إذا كنتم مدانون بتهمة ارتكاب جرم إرهابي خطير، يجب أن يكون هناك عقوبة إجبارية لا تقلّ عن 14 عاماً، وبعضهم لا يجب أن يخرجوا من السجن إطلاقاً"، معتبرا أن "هذه التغييرات البسيطة، وهي نفس ما كنت أقوله منذ أن أصبحت رئيساً للوزراء، كانت يمكن أن تسمح بتجنّب هذا الاعتداء".

يذكر أن قتيلين سقطا نتيجة إعتداء بالسكين نفّذه رجل محكوم عليه في السابق بتهمة الإرهاب وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط.

وتبنى تنظيم "داعش" الاعتداء الذي نفّذه البريطاني عثمان خان البالغ 28 عاماً. وقد حُكم عليه عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط بعد ستّ سنوات.

وحُكم على عثمان خان بالسجن لمدة غير محددة عام 2012، مع ثماني سنوات كحدّ أدنى. وأصبحت عقوبته السجن 16 عاماً في الاستئناف عام 2013 لانتمائه إلى مجموعة أرادت ​تفجير​ أهداف بينها بورصة لندن وإقامة مخيم تدريب إرهابي في ​باكستان​.