النشرة: الجيش السوري إستعاد كافة النقاط على محور بلدة عجاز جنوب شرق إدلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن وحدات من ​الجيش السوري​ استعادت كافة النقاط التي تقدم إليها المسلحون على محور بلدة عجاز جنوب شرق إدلب بعد ​اشتباكات​ عنيفة شهدتها المنطقة وذلك اثر خرق الفصائل المسلحة لاتفاق وقف التصعيد حيث تعامل الجيش مع الخرق على الفور.

وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات عنيفة بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي مواقع المسلحين في قرى وبلدات حرش "كفروحين" غربا وبلدات معرة حرمة و كنصفرة وحاس ومعرة حرمة اضافة الى بلدات ​كفرنبل​ و حيش وكفرنبل وبابولين وقطرة والشعرّة في ​ريف إدلب الجنوبي​ كما استهدفت المدفعية السورية تجمعاتهم بالرشاشات الثقيلة جنوب مدينة سراقب وفي قريتي سمكة و البرسة بالريف الشرقي ومحاور تحركهم بجانب مدينة إدلب محققة ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم.