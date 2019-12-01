كوربين: ليس بالضرورة أن يكمل المدانون بالإرهاب فترات العقوبة

اعتبر زعيم ​حزب العمال البريطاني​ ​جيريمي كوربين​ أنه "لا ينبغي بالضرورة أن يستكمل المدانون بجرائم ​الإرهاب​ فترات عقوبة السجن لأن الأمر يعتمد على ظروف سجنهم"، مشيرا الى أن " ​الشرطة البريطانية​ لم يكن أمامها خيار سوى ​إطلاق النار​ على مهاجم قتل شخصين في وسط لندن يوم الجمعة".

وأكد في حديث لقناة "​سكاي نيوز​" أنه "لم يكن أمام الشرطة خيار. كانوا يواجهون موقفا ينطوي على تهديد حقيقي بوجود حزام ناسف حول جسده وهذا موقف فظيع لأي شرطي".