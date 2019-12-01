اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أنه "لا ينبغي بالضرورة أن يستكمل المدانون بجرائم الإرهاب فترات عقوبة السجن لأن الأمر يعتمد على ظروف سجنهم"، مشيرا الى أن " الشرطة البريطانية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق النار على مهاجم قتل شخصين في وسط لندن يوم الجمعة".
وأكد في حديث لقناة "سكاي نيوز" أنه "لم يكن أمام الشرطة خيار. كانوا يواجهون موقفا ينطوي على تهديد حقيقي بوجود حزام ناسف حول جسده وهذا موقف فظيع لأي شرطي".
كانت هذه تفاصيل خبر كوربين: ليس بالضرورة أن يكمل المدانون بالإرهاب فترات العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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