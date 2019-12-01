نصرالله: لخلق تضامن اجتماعي لنستطيع ان نتخطى المرحلة المالية الصعبة

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعيدا عن كلام نواب السلطة غير المفهوم والتبريري والممجوج شكلا ومضمونا وبعيدا عن محاولات تشكيل ​حكومة​ على الطريقة التقليدية عبر تقاسم واضح للمغانم، وبعيدا عن ​العجز​ المفضوح بايجاد حلول خلاقة للمشاكل المالية والاقتصادية والسياسية وبعيدا عن البطولات الوهمية، لا بد من خلق تضامن اجتماعي في مجتمعنا لنستطيع ان نتخطى المرحلة المالية الصعبة التي نمر بها"، معتبرا أنه "يقع على عاتق الكنيسة دورا رئيسيا اتمنى ان تلعبه بشفافية ووعي".

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