استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل النيابية" النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من حقوقيي تيار "المستقبل" في لبنان وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في ظل الحراك الشعبي المستمر، الى جانب الشأن الحقوقي ومشاريع القوانين التي يعمل على اعدادها مكتب حقوقيي المستقبل والتي تتناول العديد من المواضيع.
وقدم الوفد للحريري نسخة من مشروع القانون الذي اعده حقوقيو المستقبل حول موضوع استعادة الأموال المنهوبة لعرضه ومتابعته من قبل كتلة المستقبل.
وأثنت الحريري على نشاط وجهود حقوقيي المستقبل ومواكبتهم المهنية للقضايا المطروحة خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوقيو المستقبل قدموا للحريري مشروع قانون لإستعادة الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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