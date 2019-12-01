ألفرد رياشي: ما يتم تداوله عن تأليف حكومة لن تحل المشكلة الاقتصادية

حذر الأمين العام للمؤتمر الدائم ​الفدرالية​ الدكتور ​الفرد رياشي​ من أن "ما يتم تداوله عن تأليف حكومة أكانت سياسية، تكنو-سياسية أو حتى تكنوقراط لن تحل المشكلة الاقتصادية ولا اي مشكلة أخرى، بل ستؤول إلى تفاقم الامور للمزيد من الانهيار"، كاشفاً أنه "تم تقديم للمعنيين مقترح يتمثل بتأليف ​حكومة تكنوقراط​ مصغرة وضمن صيغة معينة وليس من خلال ما يتم التسويق له حالياً حيث يتم عندها خلق خلية أزمة اقتصادية كما تعمل على تفعيل التواصل مع الخارج وتضم ايضاً الحقائب الحياتية الأساسية لتسيير شؤون البلاد، ليتم فوراً وبالتوازي تأسيس مجلس انقاذ يعمل على إيجاد الحلول للمسائل الخلافية الاستراتيجية، وذلك من اجل فك الاشتباك مع الغرب لتتمثل فيه القوى السياسية الأساسية وتعطى له صلاحيات دستورية مؤقتة لغاية الخروج من ​الأزمة​ التي تعصف بالبلاد، وبذلك نكون حلينا معضلة ​تشكيل الحكومة​".

ولفت الى "أننا نعود ونحذر وكما نبهنا سابقاً وتكراراً وقبيل تشكيل الحكومة الأخيرة، انه اذا لم نعمل على إيجاد حل جذري وليس "ترقيعي" كما يحكى، فإن النتيجة الحتمية ستكون كارثية وسيتحمل مسؤوليتها المعنيين من القوى السياسية ومن دون أي استثناء".