هاشم: الأزمة الراهنة بكل مستوياتها مازالت تراوح مكانها وتزداد حدتها

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​الأزمة​ الراهنة بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والمالية مازالت تراوح مكانها وتزداد حدتها مع مرور الأيام ولم يشعر ​اللبنانيون​ ان الفرج آت وسريع رغم كل الصعوبات والتحديات لان بعض المسسؤولين يظنون اننا في وضع طبيعي يتحمل ترف ودلال وإدارة الظهر لمشاكل الناس وآلامهم اليومية"، مشددا على أنه "لقد طفح الكيل وآن الأوان لوجود ​حكومة​ إنقاذ وطني جامعة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات السريعة وانقاذ الوطن من المشاريع المشبوهة والمتعددة الأيدي والأوجه".

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