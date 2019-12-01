طقس يوم غد غائم مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر تدريجيًا بعد ظهر اليوم بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوفعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة مساءً تشتّدغزارتها خلال االلّيل مع رياح ناشطة وعواصف رعدية خاصة في المناطق الشمالية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: غائم صباحا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط ​الأمطار​ بشكلٍ متفرق ويتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات. يتحسن ​الطقس​ تدريجياً ويتحول الى غائم جزئيا اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.