حسين: لمعالجة مآسي المزارعين الذين يستوردون البذور والأدوية الزراعية

ناشد رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​ جميع المسؤولين "وخصوصا حاكم ​مصرف لبنان​ النظر الى مآسي ​المزارعين​، بما ان زراعة مواسمهم، وخصوصا ​البطاطا​، تستوجب استيراد البذور من الخارج، وكذلك الاسمدة والادوية الزراعية، وبالتالي الدفع ب​الدولار​ او ب​اليورو​"، مشددا على أن "تسهيل امور المزارعين عبر فتح اعتمادات خاصة، خطوة ضرورية جدا من أجل استمرارية هذا القطاع ال​اقتصاد​ي اولا، وكي لا ترتفع اسعار المحاصيل ثانيا وبالتالي يصبح جميع اللبنانيين مهددين بغذائهم".

وذكر حسين بـ"ضرورة دعم ​القطاع الزراعي​ دعما حقيقيا لا صوريا نظرا لأهميته، ومن اجل تحويل اقتصادنا الى اقتصاد منتج بدلا من الاتكال فقط على قطاعات الخدمات، وهي ​سياسة​ اثبتت فشلها".