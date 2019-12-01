ناشد رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين جميع المسؤولين "وخصوصا حاكم مصرف لبنان النظر الى مآسي المزارعين، بما ان زراعة مواسمهم، وخصوصا البطاطا، تستوجب استيراد البذور من الخارج، وكذلك الاسمدة والادوية الزراعية، وبالتالي الدفع بالدولار او باليورو"، مشددا على أن "تسهيل امور المزارعين عبر فتح اعتمادات خاصة، خطوة ضرورية جدا من أجل استمرارية هذا القطاع الاقتصادي اولا، وكي لا ترتفع اسعار المحاصيل ثانيا وبالتالي يصبح جميع اللبنانيين مهددين بغذائهم".
وذكر حسين بـ"ضرورة دعم القطاع الزراعي دعما حقيقيا لا صوريا نظرا لأهميته، ومن اجل تحويل اقتصادنا الى اقتصاد منتج بدلا من الاتكال فقط على قطاعات الخدمات، وهي سياسة اثبتت فشلها".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين: لمعالجة مآسي المزارعين الذين يستوردون البذور والأدوية الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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