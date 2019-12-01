قوى الأمن: توقيف تاجر مخدرات ومعاونه في المعاملتين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار العمل على ملاحقة شبكات ترويج المخدرات ضمن نطاق ​محافظة جبل لبنان​، توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن مكان تواجد (ع. م.، مواليد عام 1987، سوري) وهو أحد العاملين الذي ينشط ضمن شبكة لترويج المخدرات، ومطلوب للقضاء بموجب العديد من بلاغات البحث والتحري بجرم اتجار وترويج مخدرات. بناء عليه، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من المكتب المذكور، من توقيفه في محلة المعاملتين. كما أوقفت المدعو: و. د. (مواليد عام 1987، سوري) الذي يعاونه في عملية ترويج المخدرات. باستماعهما، اعترفا بما نسب اليهما. التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".

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