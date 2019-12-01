تجمع أمام مصرف لبنان في صيدا

شهد ​مصرف لبنان​ فرع صيدا تجمعا لعدد من ​المحتجين​ عند مدخله، وعلق المحتجون لافتتين كبيرتين عند بوابته الحديدية نددوا فيهما ب​سياسة​ المصرف المالية، واطلقوا هتافات مناهضة لحاكم المركزي وافترشوا الارض، وأقيم لقاء حواري، بعنوان: "نحنا و​المصارف​ شو النا وشو علينا"، وسط انتشار لعناصر من ​الجيش​ .

الى ذلك، وجه الحراك دعوات للمشاركة في مسيرة حاشدة في ​شوارع صيدا​ من اجل تحقيق المطالب.