تجمع أمام مصرف لبنان في صيدا

شهد مصرف لبنان فرع صيدا تجمعا لعدد من المحتجين عند مدخله، وعلق المحتجون لافتتين كبيرتين عند بوابته الحديدية نددوا فيهما بسياسة المصرف المالية، واطلقوا هتافات مناهضة لحاكم المركزي وافترشوا الارض، وأقيم لقاء حواري، بعنوان: "نحنا والمصارف شو النا وشو علينا"، وسط انتشار لعناصر من الجيش .
الى ذلك، وجه الحراك دعوات للمشاركة في مسيرة حاشدة في شوارع صيدا من اجل تحقيق المطالب.
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