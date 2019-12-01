نتانياهو: لم نعف حماس من مسؤولية أي هجوم من غزة

لفت رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إننا "لم نعف حماس من تحمل المسؤولية عن أي هجوم ينطلق ضدنا من قطاع غزة".
وذكر نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن "بلاده سبق وعملت ضد حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بزعم أن من حق بلاده العمل ضد جميع "التنظيمات الإرهابية".
وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي أنه "عقد قبيل نهاية الأسبوع لقاء مع رئيس الشاباك، أطلعه على العمليات التي يقوم بها الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، بشكل مستمر".
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