نتانياهو: لم نعف حماس من مسؤولية أي هجوم من غزة

لفت رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى إننا "لم نعف حماس من تحمل المسؤولية عن أي هجوم ينطلق ضدنا من ​قطاع غزة​".

وذكر نتنياهو في مستهل ​جلسة الحكومة​ الأسبوعية أن "بلاده سبق وعملت ضد ​حركة الجهاد الإسلامي​ في القطاع، بزعم أن من حق بلاده العمل ضد جميع "التنظيمات الإرهابية".

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي أنه "عقد قبيل نهاية الأسبوع لقاء مع رئيس ​الشاباك​، أطلعه على العمليات التي يقوم بها الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، بشكل مستمر".