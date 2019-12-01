رئيس صناعة البرلمان يتهم "الصحة" بالفشل فى مواجهة صيدليات التواصل الاجتماعى

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وقال "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأخطر من ذلك هو تأكيد وزارة الصحة فى بيانها أن التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة، رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة وان شراء الأدوية التي لم تستعمل، مما يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية وان المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي، وعبر "روشتة" من طبيب مختص.
وتساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا: لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الادوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى طالما رصدت صفحاتهم؟.
وأكد فرج عامر، أن هناك ظاهرة حاليا اخطر من صفحات التواصل الاجتماعى وهو وجود مجموعات على الواتس اب عبر التليفونات المحمولة لبيع الادوية والمقويات والفيتامينات وغيرها من الادوية الخطيرة التى يمكن ان تؤدى الى وفاة من يستخدمها بدون صرفها من طبيب متخصص وقال المهندس محمد فرج عامر ان ارقام هذه التليفونات معروفة لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الاجهزة المختصة لوقف هذه المهزلة.
وطالب عامر، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التدخل بنفسه لوقف هذه الجرائم للحفاظ على صحة المواطنين خاصة ان وسائل التواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة اصبحت صيدليات ولكن للاسف الشديد تروج للأدوية المغشوشة ومن منتجات مصانع بير السلم.
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