شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": الوصول لتعريفات شاملة للمشروعات الصغيرة يمنع الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات القوانين المقدمة من رئيس اللجنة فى هذا الصدد.

وفى مستهل الاجتماع، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة الحرص على وضع تعريف شامل جامع للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر، وتلافى الأخطاء السابقة فى التعريفات التى لم تراع المتغيرات الاقتصادية التى قد تحدث فى الدولة.

وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب - إنه يتم التنسيق حاليًا مع البنك المركزى للوصول إلى تعريفات شاملة قابله للتطبيق.