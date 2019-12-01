شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: المجلس وطنى للذكاء الاصطناعى يخدم توجه الدولة نحو الميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة، وهناك أولوية ممنوحة من قبل الدولة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليه والإيمان بضرورة تطوير التعليم والسير به فى اتجاه التطور التكنولوجى والرقمى الهائل، وهو ما تم ترجمته بإنشاء عدد من الكليات تختص بدراسة علوم «الذكاء الاصطناعى»، فضلًا عن تغيير مسمى عدد من كليات الحاسبات والمعلومات فى الجامعات المختلفة، لتشمل أيضًا تدريس «الذكاء الاصطناعى»، لنسارع الزمن فى اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، حيث بات الاقتصاد الرقمى، الذى يعتمد على التطور التكنولوجى الهائل، يقود كل اقتصاديات العالم.

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وأشاد بركات، فى بيان اليوم بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى مؤكدًا أهميته فى الفترة الحالية، نظرًا للتطورات الدولية فى هذا المجال على مستوى العالم كافة وكذلك توجه الدولة المصرية نحو جعل جميع المعاملات الحكومية مميكنة، بما يساهم فى تسهيل حياة المواطنين، وتنفيذ التعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما أنه يرصد أى عمليات غير قانونية فور حدوثها.

وأوضح بركات، أن المركز معمول به بالفعل فى عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، مما يؤكد أهمية الخطوة خاصة وأن الذكاء الاصطناعى يلعب دورًا هامًا على الجانب الاقتصادى فى مصر، وسوف يشكل نمو كبير فى الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية وخفض النفقات الحكومية، فمن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعى إلى ما يقرب من 16 تريليون دولار نسبة للاقتصاد العالمى، طبقًا لدراسة أجريت بالفعل عن تأثير الذكاء الاصطناعى.